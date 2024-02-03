В России расстреляли командира самолета Ту-95

389 Просмотров

В российском Энгельсе расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95. Им оказался майор Олег Стегачев.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

«Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует: в российском городе Энгельс расстреляли командира экипажа стратегического бомбардировщика Ту-95 – майора Олега Сергеевича Стегачева», – говорится в сообщении.

По данным разведчиков, указанный пилот ВКС РФ родился 23.06.1983 года, служил на авиабазе «Энгельс» (в/ч 06987).

«Он непосредственно причастен к нанесению ракетных ударов по гражданским объектам в Украине и убийствам наших людей. В результате атаки Олег Стегачев получил огнестрельные ранения. Выжил или нет – уточняем», – добавляют в ГУР.