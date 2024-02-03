Синоптики предупредили об ухудшении погоды

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С полудня 5 февраля до утра 6 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается юго-западный ветер, скорость которого составит 15-18 метров в секунду, местами достигая 20-25 метров в секунду.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе Министерства экологии и природных ресурсов, прогнозируется, что скорость северо-западного ветра днем 6 февраля составит 15-20 метров в секунду, а временами будет увеличиваться до 23-25 метров в секунду.

После нескольких дней мягкой погоды, 6 февраля, начиная с северных и западных районов, местами ожидаются осадки, а в горных и предгорных районах возможен снег. Есть вероятность, что в отдельных местах – Газах-Гянджинском, Балакен-Шекинском, Губа-Гусарском регионах – он будет интенсивным.

Днем 4 февраля, а также 5 февраля преимущественно в горных и предгорных районах скорость юго-западного ветра составит 15-18, местами 20-25 метров в секунду, а 6 февраля в некоторых местах он усилится до 30-35 метров.