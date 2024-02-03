Зеленский: «Россия чувствует боль. Это было действительно сильно»

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Президент Украины Владимир Зеленский наградил военнослужащих Главного управления разведки Украины, которые уничтожили российский ракетный катер «Ивановец» Черноморского флота РФ 1 февраля.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента Украины в субботу, 3 февраля.

Зеленский отметил, что Россия «чувствует боль» от действий военнослужащих ГУР. Он добавил, что морские дроны шесть раз попали в корпус российского ракетного корабля.

«Много сделано вами, много сделано воинами ГУР и на земле, и на море… Сложная операция на рейде озера Донузлав — шесть прямых попаданий морских дронов в корпус «Ивановца». Это было действительно сильно. И я благодарю вас за эту силу», — сказал Зеленский

Президент Украины вручил военным разведки ордена Богдана Хмельницкого II и III степеней, ордена «За мужество» III степени.

1 февраля ГУР сообщило об операции в Крыму, благодаря которой на рейде озера Донузлав удалось уничтожить ракетный катер Черноморского флота РФ Ивановец.