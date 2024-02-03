Фергюс Олд: Очень хочу побывать в Шуше

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Посол Великобритании Фергюс Олд выразил свое восхищение Азербайджаном, назвав страну бесценной сокровищницей в интервью ASAN Radio. Фергюс Олд сказал так же, что считает Азербайджан страной с прекрасными людьми и уникальной природой.

Ф.Олд отметил, что период проживания в Гяндже помог ему лучше понять жизненный уклад и культуру страны.

Посол сказал о своей любви к блюдам азербайджанской кухни, в числе которых особо выделил шекинский пити и лянкяранский туршу-кебаб.

«В свободное от работы время люблю выезжать за пределы Баку, изучать другие уголки Азербайджана», – сказал Олд.

Дипломат поделился своим опытом путешествий по различным районам Азербайджана, в том числе на освобожденные от оккупации территории.

«Я уже побывал в Губадлы, Физули, Зангилане и Агдаме. Не был в Шуше, но очень надеюсь посетить этот город, если получу приглашение», – сказал посол.

Фергюс Олд отметил, что чувствует теплый прием куда бы он не поехал в Азербайджане.

«Между Азербайджаном и Великобританией существует особая связь. Она проявляется в отношениях между людьми, правительствами и бизнес-кругами», – сказал он.

Посол выразил уверенность в том, что Азербайджан и Великобритания будут поддерживать друг друга на каждом важном этапе.