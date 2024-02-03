ХАМАС потребовал освобождения 3000 палестинских заключенных

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Радикальное палестинское движение ХАМАС потребовало освобождения из тюрем Израиля трех тысяч палестинских заключенных в обмен на пленных, удерживаемых в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

Отмечается, что посредники предлагают шестинедельное перемирие в палестинском анклаве. Боевики согласны вернуть 36 заложников, выведенных с территории Израиля 7 октября.

Кроме того, по словам источников, ХАМАС требует изменить проект соглашения о перемирии на четыре этапа вместо трех.