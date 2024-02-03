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Главное Общество

В Азербайджане из незаконного оборота изъяты наркотики на сумму 8 млн манатов

В Азербайджане из незаконного оборота изъяты наркотики на сумму 8 млн манатов

В прошлом месяце в Азербайджане из незаконного оборота изъято 212 кг наркотических средств и более 12 тысяч психотропных таблеток на сумму 8 млн манатов, сообщили в пресс-службе МВД.

В январе текущего года сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками провели более 50 операций в столице и регионах, направленные на пресечение незаконного оборота наркотиков.

«В результате выявлены и привлечены к уголовной ответственности пять ОПГ, состоящих из 55 человек. На «черном» рынке изъято 212 кг наркотических средств (героин, опиум, марихуана, метамфетамин), а также 12 791 таблетка психотропного состава, включая метадон, трамадол и лирику, на сумму в 8 млн манатов.

Продолжаются операции по задержанию других членов наркосети», – говорится в сообщении.

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