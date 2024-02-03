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Залужный доложил Зеленскому о сложной ситуации под Авдеевкой

Залужный доложил Зеленскому о сложной ситуации под Авдеевкой

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный доложил президенту страны Владимиру Зеленскому о ходе боевых действий, и, в частности о сложной ситуации под Авдеевкой.

Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале по итогам заседания.

«[Обсуждалась] ситуация на фронте. Все ключевые направления. Авдеевка — особенно сложно. Докладывали главком Залужный и командующие направлениями», — написал Зеленский.

Кроме этого, с докладом о ситуации на поле боя выступил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

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