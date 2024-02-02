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Корабль ВМС Индии освободил от пиратов иранское судно и 19 моряков

Корабль ВМС Индии освободил от пиратов иранское судно и 19 моряков

Корабль ВМС Индии Sharda пришел на помощь шедшему под флагом Ирана рыболовецкому судну Omari, захваченному группой из семи пиратов.

Как сообщила пресс-служба ВМС республики на своей странице в X, судно, а также 11 иранских и 8 пакистанских членов экипажа были благополучно освобождены.

«ВМС Индии предотвратили очередную попытку пиратства в районе восточного побережья Сомали», – сообщает пресс-служба.

«Корабль ВМС Sharda перехватил рыболовное судно Omari рано утром 2 февраля, и, используя палубный вертолет и [десантные] лодки, вынудил пиратов безопасно освободить команду (11 иранцев и 8 пакистанцев) вместе с судном», – отмечается в сообщении.

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