Саудовская Аравия не требует от Израиля признания Палестины из-за оборонного контракта с США

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В ходе неформальных переговоров Саудовская Аравия сообщила США, что США должны оказать давление на Израиль с целью прекращения операции в секторе Газа. Еврейское государство также должно взять на себя политическое обязательство по созданию в перспективе палестинского государства, однако королевство не потребует от него конкретных шагов в этом направлении. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

В таком случае Саудовская Аравия будет готова нормализовать отношения с Израилем. Позиция Эр-Рияда объясняется стремлением заключить оборонное соглашение с Вашингтоном до истечения срока действия полномочий президента США Джо Байдена, утверждают источники агентства.

Подобное соглашение потенциально изменит структуру отношений стран Ближнего Востока, объединив двух давних противников и привязав Эр-Рияд к Вашингтону. Оно также укрепит безопасность Израиля на фоне угрозы со стороны Ирана и станет для американского лидера «дипломатической победой», которая создаст благоприятный фон в преддверии президентских выборов 5 ноября.