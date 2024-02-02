Бакинский судостроительный завод построит новые суда для ASCO

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В продолжение успешного сотрудничества с SOCAR для ЗАО «Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство» (ASCO) решено построить 7 новых кораблей, в том числе, 3 пассажирских и 4 водолазных судна.

Строительство судов будет осуществляться на Бакинском судостроительном заводе, сообщили в ASCO.

Сегодня состоялась церемония подписания соответствующего контракта между председателем правления ASCO Рауфом Велиевым и председателем правления BGZ Эльшадом Нуриевым о строительстве четырех таких судов.

Согласно контракту, завод построит и поставит в течение 18-24 месяцев 3 пассажирских судна вместимостью 50 человек и 1 водолазное судно с гибридным двигателем, предназначенного для работы на глубине 60 метров.