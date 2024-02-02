В Азербайджане готовится карта горно-рудных месторождений Армении

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В Азербайджане разрабатывается карта горно-рудных месторождений Армении.

Об этом заявил журналистам председатель Общественного объединения картографов Азербайджана Мугабиль Байрамов, сообщает АПА.

Он сказал, что карта готова на 40%: «Карта составляется в двух форматах. Благодаря этим картам можно будет узнать, где в Армении есть полезные ископаемые. Карта будет охватывать всю территорию Армении, а не только места расположения предприятий горнодобывающей промышленности на границе Армении с Азербайджаном. При этом на карте будет размещена также экологическая информация, например, о том, какие реки загрязнены какими веществами и куда сливаются эти отходы. Презентация карты запланирована через четыре месяца. Карта будет на азербайджанском, английском и армянском языках».

Мугабиль Байрамов сообщил, что карта будет составлена с использованием азербайджанских топонимов:

«Мы намерены раздать эти карты участникам конференции COP29, которая пройдет в нашей стране».