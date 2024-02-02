Стало известно, когда США нанесут удар по иранским силам |
Украина решила потребовать от России $1 триллион |
«Дизайн войны изменился». Колонка Залужного на CNN |
Хаменеи приказал избегать прямого столкновения с США |
В Баку насмерть угорела 11-летняя девочка |
Эль Мюрид: Эксклюзивные права на Южный Кавказ Россия потеряла |
В Азербайджане отмечается День молодежи |
Гафарова: Франция не желает мира на Южном Кавказе |
ХАМАС выдвинул Израилю условие |
Главное Политика

В Азербайджане готовится карта горно-рудных месторождений Армении

В Азербайджане готовится карта горно-рудных месторождений Армении

В Азербайджане разрабатывается карта горно-рудных месторождений Армении.

Об этом заявил журналистам председатель Общественного объединения картографов Азербайджана Мугабиль Байрамов, сообщает АПА.

Он сказал, что карта готова на 40%: «Карта составляется в двух форматах. Благодаря этим картам можно будет узнать, где в Армении есть полезные ископаемые. Карта будет охватывать всю территорию Армении, а не только места расположения предприятий горнодобывающей промышленности на границе Армении с Азербайджаном. При этом на карте будет размещена также экологическая информация, например, о том, какие реки загрязнены какими веществами и куда сливаются эти отходы. Презентация карты запланирована через четыре месяца. Карта будет на азербайджанском, английском и армянском языках».

Мугабиль Байрамов сообщил, что карта будет составлена с использованием азербайджанских топонимов:

«Мы намерены раздать эти карты участникам конференции COP29, которая пройдет в нашей стране».

Теги:
Из этой рубрики
В Азербайджане готовится карта горно-рудных месторождений Армении
Политика

В Азербайджане готовится карта горно-рудных месторождений Армении

2024/02/02, 13:24
Миссия наблюдателей от СНГ: Всем кандидатам на пост президента Азербайджана созданы равные условия
Политика

Миссия наблюдателей от СНГ: Всем кандидатам на пост президента Азербайджана созданы равные условия

2024/02/02, 13:13
«Я провел обсуждения с властями Азербайджана, и доволен полученным ответом»
Политика

«Я провел обсуждения с властями Азербайджана, и доволен полученным ответом»

2024/02/02, 10:51
Хаменеи приказал избегать прямого столкновения с США
Политика

Хаменеи приказал избегать прямого столкновения с США

2024/02/02, 09:49
Пашинян заявил о необходимости новой стратегии нацбезопасности
Политика

Пашинян заявил о необходимости новой стратегии нацбезопасности

2024/02/02, 01:07
Гафарова: Франция не желает мира на Южном Кавказе
Политика

Гафарова: Франция не желает мира на Южном Кавказе

2024/02/01, 23:35
Гафарова категорически исключила давление на Азербайджан
Политика

Гафарова категорически исключила давление на Азербайджан

2024/02/01, 22:44
5 февраля парламент Венгрии проголосует по членству Швеции в НАТО
Политика

5 февраля парламент Венгрии проголосует по членству Швеции в НАТО

2024/02/01, 21:38
Пашинян: Из-за декларации о независимости Армении с Карабахом нам грозит война
Политика

Пашинян: Из-за декларации о независимости Армении с Карабахом нам грозит война

2024/02/01, 21:01