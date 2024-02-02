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В Стамбуле автобус столкнулся с фурой, груженой тканью

В Стамбуле автобус столкнулся с фурой, груженой тканью

Автобус столкнулся в ночь на 2 февраля с фурой на севере провинции Стамбул в районе Чекмекёй. Об этом сообщило издание Haberturk.

Издание пишет, что двигавшийся по шоссе в районе деревни Хюсейинли автобус врезался сзади в фуру с рулонами ткани.

По словам губернатора провинции Давута Гюля, в ДТП пострадали 19 человек. Одну пассажирку зажало в сиденье, спасатели вызволяли ее с помощью специальной техники. Водитель автобуса попал в больницу в тяжелом состоянии, отметило издание.

Губернатор отметил, что после проверки места инцидента трассу уже открыли для транспорта.

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