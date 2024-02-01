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Во Франции учителя вышли на забастовки из-за низкой зарплаты

Во Франции учителя вышли на забастовки из-за низкой зарплаты

Преподаватели французских школ устраивают забастовки по всей стране в четверг, чтобы потребовать переоценку уровня заработной платы и выразить опасения из-за возможного роста нагрузки, передает телеканал BFMTV.

«Основные профсоюзы учителей призывают к забастовкам и демонстрациям в четверг, 1 февраля, по поводу оплаты и условий труда», – сообщает канал.

По данным профсоюза преподавателей начальной школы FSU-SNUipp, в среднем по всей Франции в стачках примут участие 40% преподавательского состава начальных школ. Они ожидают, что в Париже цифры дойдут до 65%, а в департаментах Валь-де-Марн, Дром, Ардеш и Атлантические Пиренеи – более 50%.

Преподаватели уровня среднего образования, коллежей и лицеев, также принимают участие в забастовках. По данным профсоюза преподавателей среднего образования SNES-FSU, около 47% учителей коллежей и лицеев выходят на забастовки в четверг. Однако, как сообщает французский минобр, цифры должны ограничиться 20,26%. По данным агентства Франс Пресс, в Марселе число участников забастовки уже достигло по меньшей мере 1600 человек.

Помимо уровня заработной платы у учителей вызывают опасения нововведения, объявленные экс-министром образования Габриэлем Атталем в декабре минувшего года. Так, с сентября 2024 года в коллежах (среднее школьное образование) планируется делить учеников на три группы в соответствии с их уровнем знаний отдельно по математике и французскому языку. Однако преподаватели ожидают, что это создаст дополнительную нагрузку на фоне уже очевидной нехватки кадров в школьных учреждениях.

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