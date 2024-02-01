Мигранты из Азербайджана покидают Санкт-Петербург

675 Просмотров

Миграционная служба зафиксировала массовый отток мигрантов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Мигранты из Азербайджана, Молдовы, Таджикистана и Узбекистана покидают Россию и возвращаются на родину.

По данным пресс-службы Главного управления МВД, за год количество иностранцев в регионе сократилось на 12 тысяч человек.

Кандидат социологических наук Юлия Байер сообщила 78.ru, что на отток также могли повлиять 2 причины – ослабление курса рубля по отношению к иностранным валютам и страх мобилизации на войну.