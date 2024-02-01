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CNN узнал, когда уволят Залужного 

CNN узнал, когда уволят Залужного 

Указ об увольнении главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного собираются подписать на этой неделе.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По данным телеканала, Владимир Зеленский на собрании в своем офисе 29 января сообщил, что принял решение уволить Залужного.

Один из источников утверждает, что Владимир Зеленский предлагал Залужному другой пост, но тот отказался. После этого глава Украины заявил генералу, что отказ от новой должности не отменяет решения о его увольнении.

В числе возможных претендентов на пост главкома ВСУ — руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, выяснил телеканал.

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