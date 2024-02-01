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В чемпионате Азербайджана по футболу могут отменить лимит на легионеров

В чемпионате Азербайджана по футболу могут отменить лимит на легионеров

Лимит на легионеров в футбольной Премьер-лиге хотят ликвидировать в Азербайджане.

В четверг, 1 февраля, состоится очередное заседание комитета клубов, функционирующего при Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА). В числе прочих будет также обсуждаться вопрос лимита на легионеров, сообщает «Спутник».

В частности, клубы Премьер-лиги Азербайджана намерены выступить с предложением по увеличению лимита на зарубежных футболистов или даже о его полном упразднении. Напомним, в настоящее время лимит на легионеров выглядит следующим образом: на поле семь иностранных и четыре местных игрока. Предлагается увеличить его до восьми легионеров на поле или же ликвидировать.

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