В чемпионате Азербайджана по футболу могут отменить лимит на легионеров

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Лимит на легионеров в футбольной Премьер-лиге хотят ликвидировать в Азербайджане.

В четверг, 1 февраля, состоится очередное заседание комитета клубов, функционирующего при Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА). В числе прочих будет также обсуждаться вопрос лимита на легионеров, сообщает «Спутник».

В частности, клубы Премьер-лиги Азербайджана намерены выступить с предложением по увеличению лимита на зарубежных футболистов или даже о его полном упразднении. Напомним, в настоящее время лимит на легионеров выглядит следующим образом: на поле семь иностранных и четыре местных игрока. Предлагается увеличить его до восьми легионеров на поле или же ликвидировать.