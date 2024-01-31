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WP рассказала, почему Зеленский решил уволить Залужного

WP рассказала, почему Зеленский решил уволить Залужного

В понедельник, 29 января, во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным между ними возникли разногласия из-за разных взглядов относительно того, сколько военнослужащих Украине нужно мобилизовать в этом году, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Собеседники издания отмечают, что Залужный предложил мобилизовать около 500 тысяч человек, цифру, которую Зеленский считал нецелесообразной, учитывая дефицит формы, оружия и учебных помещений, а также потенциальные проблемы, связанные с мобилизацией.

Кроме того, Зеленский публично заявил, что Украине не хватает средств, чтобы осуществлять выплаты такому количеству призывников.

При этом Залужный ответил, что Украине не хватает сил из-за роста потерь. Кроме того, стране нужно ответить на 400 тысяч новых солдат, которых Россия планирует мобилизовать.

Источник заявил, что Зеленский сказал Залужному, что украинцы устали от войны, а международная поддержка Украины замедлилась, поэтому новый главнокомандующий может «оживить» ситуацию.

По словам собеседника WP, ожидается также отстранение старших членов штаба Залужного.

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