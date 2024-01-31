В ходе полицейских рейдов в трех районах Баку были задержаны торговцы оружием

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Сотрудники правоохранительных органов провели в четырех районах Баку оперативные мероприятия по поимке подозреваемых в совершении различных преступлений, сообщили в пресс-службе МВД.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 21-го отделения полиции Насиминского района, был задержан житель Кюрдамирского района Пюнхан Иманов. В ходе личного досмотра правоохранители обнаружили и изъяли у него пистолет Макарова со стертым номером, магазин и семь патронов к нему.

Помимо этого, сотрудники Низаминского районного управления полиции (РУП) в ходе операции задержали уроженца Агджабединского района, ранее судимого Рамина Саббаги. У него было обнаружено более 2 кг марихуаны.

Сотрудники Хазарского РУП задержали жителя Масаллинского района Фадакяра Муршудова с 2 кг героина и 350 г метамфетамина. Также был задержан Ниджат Гулиев из Агсуинского района, подозреваемый в краже мобильного телефона у женщины на территории поселка Шувелан.

В ходе обыска, проведенного сотрудниками 42-го отделения полиции Сабунчинского района в доме жителя поселка Нардаран, ранее судимого Махира Гулиева, были обнаружены и изъяты дробовик и 10 патронов к нему.