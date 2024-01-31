В Азербайджане утверждена плата за утилизацию автомобилей при прохождении техосмотра

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Утверждены размер платы за утилизацию транспортных средств, размер льготы, применяемой к транспортному средству, переданному на утилизацию, и размер единовременной выплаты.

Кабинет министров принял соответствующее постановление.

Согласно постановлению, плата за утилизацию транспортных средств составит при каждом государственном техническом осмотре при возрасте автомобиля от 4 до 10 лет – 10 манатов, при возрасте автомобиля от 10 до 20 лет – 20 манатов, при возрасте автомобиля от 20 до 30 лет – 30 манатов, при возрасте автомобиля от 30 лет и более. – 40 манатов.

При таможенном оформлении плата за утилизацию легковых автомобилей, возраст которых составляет от 4 до 7 лет составит 400 манатов. Для автомобилей возрастом от 7 и более лет – 700 манатов.