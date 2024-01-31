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Главное Общество

СМИ: Индийские пилоты прилетели в Баку без разрешения

СМИ: Индийские пилоты прилетели в Баку без разрешения

Главное управление гражданской авиации Индии исключило из списка двух пилотов IndiGo после того, как рейс авиакомпании из Дели в Баку вылетел в понедельник вечером без разрешения авиадиспетчера, пишет The Hindu.

Источники в международном аэропорту имени Индиры Ганди сообщили, что рейс IndiGo 6E 1803 из Дели в Баку в 19:38 в понедельник вылетел без разрешения авиадиспетчера на вылет.

«Дело расследуется. Оба пилота отстранены от должности до завершения расследования», — заявил представитель Главного управления гражданской авиации Индии.

В отдельном заявлении авиакомпании говорится: «Инцидент в настоящее время расследуется, и при необходимости будут приняты соответствующие меры».

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