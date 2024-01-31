Депутат Госдумы предложил увеличить численность населения с помощью обрусения

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Решить демографический кризис и увеличить население РФ можно, возродив практику обрусения, которую применяли в Российской империи. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Евгений Федоров.

«Суть технологии [обрусения] — в особенностях русской национальности. Русская национальность формируется через язык, через культурно-историческую общность, а не через этнос, как, например, европейская национальность, или через письменный язык, как китайская национальность. Кто по национальности русские? Это языковые русские, независимо от того, кто у них папа по этносу», — считает Федоров.

По мнению депутата, российским властям следует наладить миграционные потоки в страну, состоящие из русскоговорящих. Кроме того, полагает Федоров, в будущем нужно будет восстановить территорию страны в границах, определенных итогами Второй мировой войны, и увеличивать численность населения как «все полторы тысячи лет нашего развития».