Фидан гарантирует приверженность Турции Конвенции Монтрё

Турция сохраняет твердую приверженность выполнению положений Конвенции Монтрё 1936 года, которая регулирует проход судов через турецкие проливы.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с болгарской коллегой Марией Габриэль в Софии.
«Турция продолжит неукоснительно соблюдать Конвенцию Монтрё. Этот вопрос даже не подлежит обсуждению»,-сказал глава ведомства.
По его словам, поддержание стабильности в Черном море и предотвращение действий, которые могут поставить его под угрозу, входят в число фундаментальных приоритетов Турции в качестве страны-исполнителя Конвенции Монтрё.
Фидан выразил удовлетворение по поводу подписания Турцией, Румынией и Болгарией Меморандума о создании противоминной военно-морской группы в Черном море(MCM Black Sea). Дипломат назвал это событие примером сотрудничества в области региональной безопасности.
Дипломат подчеркнул, что Турция рассматривает эту инициативу «не только как демонстрацию приверженности принципу региональной ответственности, но и как шаг, соответствующий духу союзничества».