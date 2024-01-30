Фидан гарантирует приверженность Турции Конвенции Монтрё

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Турция сохраняет твердую приверженность выполнению положений Конвенции Монтрё 1936 года, которая регулирует проход судов через турецкие проливы.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с болгарской коллегой Марией Габриэль в Софии.

«Турция продолжит неукоснительно соблюдать Конвенцию Монтрё. Этот вопрос даже не подлежит обсуждению»,-сказал глава ведомства.

По его словам, поддержание стабильности в Черном море и предотвращение действий, которые могут поставить его под угрозу, входят в число фундаментальных приоритетов Турции в качестве страны-исполнителя Конвенции Монтрё.

Фидан выразил удовлетворение по поводу подписания Турцией, Румынией и Болгарией Меморандума о создании противоминной военно-морской группы в Черном море(MCM Black Sea). Дипломат назвал это событие примером сотрудничества в области региональной безопасности.

Дипломат подчеркнул, что Турция рассматривает эту инициативу «не только как демонстрацию приверженности принципу региональной ответственности, но и как шаг, соответствующий духу союзничества».