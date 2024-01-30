СМИ раскрыли детали тайной встречи Зеленского и Залужного: что известно

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Президент Украины Владимир Зеленский 29 января встретился с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и предложил ему уйти в отставку, сообщает «Зеркало недели». Издание ссылается на источники в офисе главы государства и окружении Залужного.

По словам собеседников, Залужный в ответ сказал, что «это право Верховного главнокомандующего решать, с кем ему работать». Главком ВСУ не стал писать рапорт об отставке и «не собирается это делать», говорят источники издания. «Зеркало недели» отмечает, что для снятия Залужного с должности указом президента нужно представление министра обороны Рустема Умерова.

Зеленский при этом не предложил Залужному другой значимой должности: речь шла «только о статусе помощника или советника», пишет издание.