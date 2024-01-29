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Акар: Зангезурский коридор принесет большую пользу (фото)

Акар: Зангезурский коридор принесет большую пользу (фото)

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 29 января встретилась с делегацией, возглавляемой председателем комиссии Великого национального собрания Турции (ВНСТ) по национальной обороне Хулуси Акаром.

Согласно информации отдела по печати и связям с общественностью Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова выразила уверенность в том, что Хулуси Акар на посту депутата ВНСТ и председателя комиссии внесет вклад в развитие двустороннего сотрудничества. Спикер Милли Меджлиса отметила, что отношения между Азербайджаном и Турцией, фундаментом которых является лозунг общенационального лидера Гейдара Алиева «Одна нация, два государства», не имеют аналогов во всем мире. Сахиба Гафарова подчеркнула, что Азербайджан и Турция не только родственны и имеют общий язык, религию, культуру и национально-духовные ценности, но и являются союзниками.

Говорилось об исключительной значимости Шушинской декларации, определившей новые цели и направления дальнейшего развития двусторонних отношений. Отмечалась важность реализации на парламентском уровне пункта Декларации о межпарламентском сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией.

Спикер Милли Меджлиса коснулась межпарламентского сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также сотрудничества в трехстороннем и многостороннем форматах. В ходе беседы Сахиба Гафарова проинформировала гостя о приостановке деятельности азербайджанской делегации в ПАСЕ и других вопросах.

Хулуси Акар, в частности, отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией связаны крепкими узами дружбы и братства. Он сказал, что Турция гордится тем, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, и особо подчеркнул самоотверженность азербайджанских солдат, освободивших родные земли от оккупации, поделился своими взглядами по поводу армейского строительства в Азербайджане и Турции. Говорилось о важности развития отношений со всеми тюркскими государствами, в связи с чем отмечалось значение парламентской дипломатии и взаимных визитов.

Председатель парламентской комиссии по национальной обороне выразил уверенность в том, что Армения откликнется на предложение Азербайджана и в ближайшее время между двумя странами будет подписан мирный договор. Хулуси Акар отметил, что Зангезурский коридор принесет большую пользу не только странам региона, но и другим государствам.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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