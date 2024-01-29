У Зеленского опровергли слухи об увольнении Залужного (обновлено)

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22:24 Президент Украины Владимир Зеленский не увольнял главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

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22:10 Президент Украины Владимир Зеленский уже подписал указ об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного, но пока ещё не обнародовал его, так как «идут консультации с иностранными партнерами».

Об этом сообщает главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов.

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21:48 Минобороны Украины опровергает информацию о снятии с должности Главкома ВСУ Валерия Залужного.

«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: Нет, это неправда», – говорится в официальных каналах министерства.

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21:13 Валерий Залужный уволен с поста Главкома ВСУ. Об этом в соцсети написал экс-нардеп Украины Борислав Береза.

Аналогичную информацию приводит и украинский журналист Роман Цимбалюк. «Залужного сняли с должности главкома ВСУ. Вместе него назначили Буданова», – написал он в соцсети.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что главкому ВСУ Валерию Залужному объявили об отставке, но указа о его увольнении пока нет. По слова украинского парламентария, военачальнику предложили «должность посла в одну из европейских стран».

Как пишет Гончаренко, Залужный от дипломатической должности отказался.

Официального указа пока нет.