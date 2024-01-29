Путин накормил Лукашенко солянкой с пончиками

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По окончании заседания Высшего госсовета Союзного государства президент РФ Владимир Путин пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко и других участников заседания на рабочий обед. «Лайф» узнал, что вошло в меню.

Так, в списке — форель в бруснике со сметаной, морские гребешки с цветной капустой, грибная солянка с картофельными пончиками, угольная треска с пюре из зелёного горошка, антрекот из говядины с овощами гриль. На десерт гостям предложили щербет из облепихи с апельсином и мусс из печёного яблока в карамели с лавандовым мороженым.