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Путин накормил Лукашенко солянкой с пончиками

Путин накормил Лукашенко солянкой с пончиками

По окончании заседания Высшего госсовета Союзного государства президент РФ Владимир Путин пригласил белорусского лидера Александра Лукашенко и других участников заседания на рабочий обед. «Лайф» узнал, что вошло в меню.

Так, в списке — форель в бруснике со сметаной, морские гребешки с цветной капустой, грибная солянка с картофельными пончиками, угольная треска с пюре из зелёного горошка, антрекот из говядины с овощами гриль. На десерт гостям предложили щербет из облепихи с апельсином и мусс из печёного яблока в карамели с лавандовым мороженым.

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