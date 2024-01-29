Российская ФСБ завербовала евродепутатку из Латвии

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Российская Федеральная служба безопасности завербовала евродепутатку из Латвии Татьяну Жданок, которая представляет партию «Русский союз Латвии». Как пишет «Европейская правда», об этом говорится в расследовании Re:Baltica, The Insider, Delfi.ee и Expressen.

Расследователи утверждают, что Жданок работала с кураторами из Пятой службы ФСБ по меньшей мере с 2004 года и просила у них деньги на проведение мероприятий.

С 2005 года депутатка вела переписку со своим куратором – сотрудником управления ФСБ Санкт-Петербурга Дмитрием Гладеем.

К одному из таких писем были приложены два файла – проект повестки дня конференции в Таллинне и Нарве, которую спонсировали два парламентских блока – фракция «Зеленых» Европейского парламента и Европейский свободный альянс; второе вложение – проект пресс-релиза о конференции.

В том же году Служба внутренней безопасности Эстонии («КаПо») в своем публичном отчете заявила, что Европейский русский альянс, членом которого является Жданок, – прикрытие ФСБ, создание которого было «подготовлено в Санкт-Петербурге и представлено как триумф в докладе непосредственно директору ФСБ».

Судя по переписке, Жданок довольно регулярно встречалась с Гладеем в Европе и в Москве, хотя цель и характер их личных разговоров никогда не упоминались в письмах.

Кроме того, Жданок, в частности, организовала общественные слушания в Европарламенте, посвященные отношению эстонских властей к бурным протестам в Таллинне после переноса памятника советскому солдату.

Жданок также запустила в Латвии радиопередачу под названием «Время русской школы», в которой предупреждала русских, живущих в стране, о «возможных проблемах, связанных с отправкой детей из русских семей в латышские (языковые) школы». Она также отметила, что готовит будущую выставку в Европейском парламенте под названием «Русские Латвии», чтобы представить этнических русских истинно коренным населением Латвии.

9 апреля 2010 года Жданок направила Гладею проект плана по продвижению празднования в Латвии русского дня Победы. Это предложение содержало просьбу о выделении $6 тысяч в дополнение к финансированию, которое Жданок должна была получить как официальный организатор как депутат Европарламента.

Деньги предназначались для различных целей. Одна из них заключалась в покупке георгиевских лент, другая – в создании документального фильма о поездках латвийских ветеранов в Австрию и Бельгию для участия в праздновании 65-й годовщины освобождения Вены от Третьего рейха.

Гладей продолжал работать со Жданок до 2013 года. Впоследствии он виртуально познакомил ее с человеком по имени Сергей Красин, которому она начала напрямую присылать агентурные отчеты.

Также с латвийским депутатом работали другие кураторы.

В своем заявлении для СМИ, которое приводит Delfi, Татьяна Жданок утверждает, что «не сотрудничала и не сотрудничает со спецслужбами». Публикация расследования о связях с офицерами ФСБ РФ может быть связана с проведением мероприятия памяти жертв Холокоста, говорит депутат.

В заявлении для СМИ Жданок сообщает, что взлом личной переписки без санкции правоохранительных органов недопустим и является кражей личных данных – что само по себе является уголовным преступлением.

«Заявляю, что запугать меня не удастся. Я и мои единомышленники будем продолжать использовать трибуну ЕП для борьбы с неофашизмом», – говорится в заявлении.

Ранее из Латвии был выдворен глава Латвийско-Российской ассоциации сотрудничества, военный пенсионер и гражданин РФ 82-летний Борис Катков.

Как сообщалось, Латвия может выдворить 1 167 граждан России, которые не выполнили требования поправок к закону об иммиграции и не предоставили документы на получение вида на жительство в стране.