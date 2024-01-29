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Хулуси Акар: «Если Армения пойдет по неправильному пути…»

Хулуси Акар: "Если Армения пойдет по неправильному пути..."

Если Армения пойдет по неправильному пути, последствия будут тяжелыми.

Об этом журналистам сказал депутат Великого национального собрания Турции, председатель парламентской Комиссии по национальной обороне, бывший министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время посещения Аллеи шехидов.

Он сказал, что некоторые хотят превратить Армению в прокси-государство. «Если Армения пойдет по этому неправильному пути, ее снова ждут тяжелые последствия, как во Второй Карабахской войне. Этого нельзя допускать. Для нас важны мир, стабильность и будущее Кавказа».

Х.Акар заявил, что Армения должна принять протянутую Азербайджаном руку мира: «Мир и стабильность должны прийти в регион как можно скорее. Мы стремимся к этому. Провокации и давление не идут на пользу Армении и региону».

Экс-министр отметил, что Турция и Азербайджан продолжают сотрудничество: «Наше тесное сотрудничество в сфере оборонной промышленности продолжается».

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