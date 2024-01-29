Лицемерие набирает обороты: Европарламент против вступления Украины в ЕС

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Вице-спикер Европарламента Ян-Кристоф Этьен высказался против быстрого вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает Die Zeit.

Этьен прокомментировал процесс принятия Украины в Евросоюз. По его мнению, страна должна соблюдать такие критерии, как верховенство закона и борьба с коррупцией.

«Никаких скидок быть не должно. Поэтому не может быть быстрого принятия Украины», — заявил политик. При этом он отметил, что Евросоюз может укрепить сотрудничество со страной для ускорения процесса. Также Этьен выступил против председательства Венгрии в объединении, обвинив ее в нарушении верховенства права.