Лицемерие набирает обороты: Европарламент против вступления Украины в ЕС

Вице-спикер Европарламента Ян-Кристоф Этьен высказался против быстрого вступления Украины в Европейский союз (ЕС). Об этом сообщает Die Zeit.
Этьен прокомментировал процесс принятия Украины в Евросоюз. По его мнению, страна должна соблюдать такие критерии, как верховенство закона и борьба с коррупцией.
«Никаких скидок быть не должно. Поэтому не может быть быстрого принятия Украины», — заявил политик. При этом он отметил, что Евросоюз может укрепить сотрудничество со страной для ускорения процесса. Также Этьен выступил против председательства Венгрии в объединении, обвинив ее в нарушении верховенства права.