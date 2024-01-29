Китай на постоянной основе разместил боевые корабли вокруг Тайваня

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КНР на постоянной основе разместила четыре боевых корабля в акватории вокруг Тайваня.

Об этом пишет японская газета Yomiuri, ссылаясь на источники.

По ее данным, таким образом Китай рассчитывает оказать давление на Тайвань в мирное время, а также не допустить приближения к острову кораблей США в случае возникновения конфликта в этом регионе.

Издание также сообщает, что еще один корабль КНР постоянно находится к северо-западу от спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море. Япония считает своими территориальными водами зону у этих островов.