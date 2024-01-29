Ким Чен Ын остался доволен испытаниями крылатых ракет

62 Просмотров

Лидер КНДР Ким Чен Ын обсудил с командованием ВМС страны вопросы, связанные со строительством атомной подводной лодки и других новейших кораблей. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын подробно ознакомился с положением дел в строительстве атомной подлодки, а также обсудил вопросы, имеющие отношение к строительству атомной подлодки и других новейших кораблей», – говорится в сообщении.

Ким Чен Ын подчеркнул, что оснащение ВМС ядерным оружием «является актуальной задачей времени и стержневым требованием строительства ядерных стратегических вооруженных сил». Он встретился с командованием ВМС после проведения успешных испытательных запусков двух новых крылатых ракет «Пульхвасаль-3-31» с подводной лодки.

Северная Корея 28 января провела успешный запуск двух новых крылатых ракет «Пульхвасаль-3-31» с подводной лодки. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным агентства, испытаниями руководил лично Ким Чен Ын. Ракеты находились в полете примерно два часа, после чего поразили условные цели. Отмечается, что лидер КНДР был доволен результатами испытаний.