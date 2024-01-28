Пашинян заявил о «миллиардных договорах на закупку вооружений»

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Армении необходимо диверсифицировать отношения в сфере безопасности и пересмотреть представления в этой области, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

«Нам необходимо переосмыслить наше стратегическое мышление в области безопасности. Необходимо громко и прямо признать, что укоренившиеся в нас идеи о системах безопасности и формулах их функционирования сыграли губительную игру для республики Армения, и нет другого выхода, кроме диверсификации отношений в сфере безопасности», – сказал Пашинян в воскресенье на выступлении, посвященном Дню армии Армении.

По его словам, Армения идет этим путем. «Мы находимся на пути приобретения нового и современного оружия и техники, и за последние годы правительство подписало контракты на закупку оружия и боеприпасов на сумму несколько миллиардов долларов», – заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что Армения не имеет территориальных претензий, кроме своей суверенной территории.