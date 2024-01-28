Похороны шехида в товузском селе (обновлено, фото)

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17:22 Похоронен военнослужащий азербайджанской армии Гаджиали Гасымов, который был тяжело ранен в ходе локальных антитеррористических мероприятий, проведенных Азербайджаном 19 сентября прошлого года, и долгое время находился в коме.

В похоронах приняли участие члены семьи шехида, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители общественности и жители Товузского района.

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16:13 В селе Гараханлы Товузского района Азербайджана проходит церемония прощания с военнослужащим-шехидом Гасымовым Гаджиали Тахир оглу.

Тело шехида было доставлено в его родное село Гараханлы, сообщает АПА.

В церемонии принимают участие члены семьи шехида, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители общественности и жители Товузского района.

После церемонии прощания шехид будет похоронен на сельском кладбище.