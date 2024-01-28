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«Пищевое контрнаступление» на «Мону Лизу» (видео)

"Пищевое контрнаступление" на "Мону Лизу" (видео)

В парижском Лувре экоактивистки облили супом знаменитую картину «Джоконда» («Мона Лиза») итальянского художника Леонардо да Винчи. Брызги попали на бронированное стекло, которое защищало произведение искусства.

«Утром в воскресенье, 28 января, две экоактивистки облили супом бронированное стекло, защищающее «Джоконду» в Лувре, оправдав свои действия желанием продвигать, в частности, «право на здоровое и устойчивое питание», — отмечает AFP.

Облив картину, девушки сняли верхнюю одежду и предстали перед посетителями в белых футболках с надписью Riposte alimentaire («Пищевое контрнаступление»). Сотрудники Лувра спешно прикрыли их щитами и стали выводить посетителей из зала.

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