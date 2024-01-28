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В Венгрии задумались о возвращении Закарпатья в случае поражения Украины

В Венгрии задумались о возвращении Закарпатья в случае поражения Украины

В случае поражения Украины и ее раздела Венгрия потребует вернуть ей закарпатский регион. Об этом заявил венгерский правый политик Ласло Тороцкаи.

«Если в результате войны государственность Украины прекратится, то «Наша Родина», как единственная партия в Венгрии, будет претендовать на Закарпатье», — приводит «Блокнот» мнение Тороцкаи.

Кроме того, он утверждает, что «Украину купил BlackRock», крупнейший в мире инвестиционный фонд, который располагает более 10 триллионов долларов.

Также Тороцкаи высказался за укрепление связей с незападными странами и обвинил ЕС в попытке «колонизировать» Венгрию.

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