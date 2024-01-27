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В Петербурге бесплатно раздавали людям по 125 грамм хлеба

В Петербурге бесплатно раздавали людям по 125 грамм хлеба

В день 80-летия полного освобождения Ленинграда от блокады на Дворцовой площади в центре Санкт-Петербурга выстроилась очередь за хлебом, который раздают по 125 граммов, сообщает РИА Новости.

Как рассказала одна из раздатчиц хлеба, выпечка, изготовленная по современным рецептам, раздается порциями по 125 грамм для наглядной демонстрации, каково приходилось жителям Ленинграда.

Отмечается, что на площади жители и гости Петербурга также фотографируются рядом с техникой военных лет и рассматривают макеты оружия. Здесь же находится площадка «Почты России», подготовившая к юбилейной дате ретрооткрытки, которые можно отправлять по всей стране и ближнему зарубежью или просто сохранить на память.

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