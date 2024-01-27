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В США задумались об усилении полномочий администрации по борьбе с нелегалами

В США задумались об усилении полномочий администрации по борьбе с нелегалами

Влиятельные сенаторы США выработали предложение, которое в случае его принятия усилит полномочия администрации в борьбе с нелегальной миграцией и может в итоге помочь с одобрением выделения помощи Украине и Израилю, передает CNN со ссылкой на источники.

«Переговорщики от Сената согласились усилить способность властей США существенно ограничить миграционный поток на южной границе. Это откроет новое окно возможностей для идущих месяцами важнейших переговоров, в ходе которых лидеры Сената США лелеют надежду заключить сделку о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню, на фоне нарастания внутренних и международных кризисов», – сообщает телеканал.

Администрация США еще осенью прошлого года направила в Конгресс запрос на выделение дополнительных средств для оказания дальнейшей помощи Украине и Израилю. Республиканцы в Конгрессе потребовали значительного ужесточения миграционных мер в обмен на поддержку пакета в размере $110 млрд, который включает средства для военной помощи Украине и Израилю. С тех пор представители обеих партий в Конгрессе пытаются прийти к консенсусу по данному вопросу.

Нынешняя инициатива по регулированию миграционной проблемы принадлежит сенатору-республиканцу Джеймсу Лэнкфорду, демократу Крису Мерфи и независимому сенатору Кирстен Синема. Сенаторы активно обсуждали новые идеи с американской администрацией. Детали предложения, как ожидается, обнародуют на следующей неделе.

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