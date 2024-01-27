Губернатор Техаса заявил, что готов пойти на конфликт с властями США |
Техас вступил в состояние войны и отказался подчиняться Вашингтону. Главное |
Хикмет Гаджиев поблагодарил Чавушоглу и Алтуна за поддержку Азербайджана по вопросу ПАСЕ |
Со дня операции «Дашалты» минуло 32 года |
Азербайджан ждет от Армении точных карт минных полей |
Эрдоган утвердил ратификацию членства Швеции в НАТО |
Израильский эксперт: Тегеран вряд ли вступит в прямой конфликт с Баку |
В ХАМАС готовы к обмену заложниками с Израилем |
Россия готовит масштабное наступление в Украине |
Главное Общество

Представительство Госагентства по туризму в Москве возобновит работу через 2 месяца

Представительство Госагентства по туризму в Москве возобновит работу через 2 месяца

Деятельность представительства Государственного агентства по туризму Азербайджана в России возобновится через два месяца, сообщает Report.

Причину возобновления работы своего представительства в России агентство связывает с увеличением потока российских туристов в Азербайджан.

«Россия является одним из традиционных целевых рынков Азербайджана, и большинство туристов приезжает именно из этой страны. Активизация деятельности Государственного агентства по туризму на российском рынке обеспечит приток еще большего числа туристов», – сообщили в агентстве.

Отметим, что в 2023 году в Азербайджан прибыло 2 млн 085,8 тыс. иностранцев и лиц без гражданства из 187 стран мира, что на 30,2% больше, чем в 2022 году.

30% прибывших составили граждане России. За последний год их число выросло на 39,9%.

Туристическое представительство Азербайджана в Москве было открыто в 2016 году.

Теги:
Из этой рубрики
ЧП среди военнослужащих
Общество

ЧП среди военнослужащих

2024/01/27, 16:15
В Баку в 2024 году появится сразу несколько брендовых отелей
Общество

В Баку в 2024 году появится сразу несколько брендовых отелей

2024/01/27, 15:54
Прапорщики и мичманы с полным средним образованием станут младшими лейтенантами
Общество

Прапорщики и мичманы с полным средним образованием станут младшими лейтенантами

2024/01/27, 15:45
Представительство Госагентства по туризму в Москве возобновит работу через 2 месяца
Общество

Представительство Госагентства по туризму в Москве возобновит работу через 2 месяца

2024/01/27, 14:08
Эксперт: Протест армянских экоактивистов по поводу месторождения Амулдаг заслуживает одобрения
Общество

Эксперт: Протест армянских экоактивистов по поводу месторождения Амулдаг заслуживает одобрения

2024/01/27, 13:43
В Баку пройдут дожди, в горных районах выпадет снег
Общество

В Баку пройдут дожди, в горных районах выпадет снег

2024/01/27, 12:49
Руководящий состав МИД посетил могилу Орхана Аскерова, погибшего при теракте в Иране
Общество

Руководящий состав МИД посетил могилу Орхана Аскерова, погибшего при теракте в Иране

2024/01/27, 11:46
В Тертере обнаружены оружие и боеприпасы
Общество

В Тертере обнаружены оружие и боеприпасы

2024/01/27, 11:35
В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек
Общество

В ближайшие три года в Карабах и Восточный Зангезур вернутся 100 тыс. человек

2024/01/27, 09:10