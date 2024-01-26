Канада возобновит поставки Турции частей для БПЛА после одобрения членства Швеции в НАТО

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Власти Канады отменяют запрет на поставки Турции комплектующих для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, стороны достигли соответствующего соглашения в начале января. Согласно условиям договора, экспорт должен возобновиться после того, как Анкара окончательно завершит процесс одобрения вступления Швеции в НАТО. Также Оттава требовала большей прозрачности относительно применения турецких БПЛА с канадскими комплектующими.

Reuters отмечает, что Канада в 2020 году ввела этот запрет после того, как Азербайджан использовал турецкие БПЛА в Карабахе.