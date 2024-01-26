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Азербайджан и Аргентина обсудили развитие отношений

Азербайджан и Аргентина обсудили развитие отношений

26 января 2024 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел, международной торговли и религии Аргентины Дианой Мондино.

Как сообщили в МИД, в ходе телефонного разговора министр Джейхун Байрамов поздравил министра Мондино с назначением на высокую должность и пожелал ей успехов в работе.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития отношений между Азербайджаном и Аргентиной, отметили важность политических консультаций между странами. Была доведена до внимания активизация работы азербайджано-аргентинской совместной рабочей группы по торгово-экономическому сотрудничеству, важность подготовки к следующей встрече.

Было с удовлетворением подчеркнуто наличие потенциала для расширения сотрудничества в различных направлениях, в том числе в сферах экономики, сельского хозяйства, альтернативной энергетики, образования, культуры и других сферах, а также то, что в прошлом году было отмечено 30-летие установления дипломатических отношений между двумя странами и проведение совместных мероприятий.

Было отмечено, что проведение в этом году в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) имеет большое значение, это мероприятие станет важной платформой для контактов на высоком уровне между нашими странами.

В ходе телефонного разговора были обсуждены и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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