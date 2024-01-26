AzerGold оценил создание цепочки производства железной руды в Азербайджане в $1 млрд

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Создание в Азербайджане цепочки производства железной руды оценивается в 1,7 млрд манатов, сообщили в ЗАО «AzerGold».

«Исследованиями компании «Boston Consulting Group» (BCG) создание цепочки поэтапного производственного процесса было признано самым оптимальным решением. По оценкам BCG, инвестиционная стоимость такого проекта составляет 1,7 млрд. манатов», – говорится в сообщении AzerGold.

В обществе указали на то, что относительно низкое (в среднем 40%) содержание железа в рудных породах месторождений, входящих в Дашкесанский железорудный участок, делает необходимым обогащение этих руд до 67%.

«С учетом этого, производственная цепочка включает: на начальном этапе производство концентрата более высокого качества с содержанием железа 67%, на следующем этапе – производство пеллета (промежуточного железосодержащего продукта) и в конечном итоге – горячебрикетированного железа (HBI – Hot Briquetted Iron) с содержанием железа 95%», – говорится в информации.

В этой связи, отмечает компания, на начальном этапе производственной цепочки планируется строительство обогатительного завода для производства концентрата с содержанием железа 67%. Он будет сооружен в Дашкесанском районе, рядом с месторождениями железной руды.

На втором этапе будет построен завод по производству пеллета, который будет направляться на завод HBI для производства горячебрикетированного железа. Эти два предприятия будут построены в Гейгельском районе. Обогатительный завод и завод по производству пеллет будут соединены шламопроводом протяженностью 45 км.

По данным AzerGold, ежегодная добыча железной руды составит 3-3,2 млн тонн, из которой планируется получать 1,3 млн тонн концентрата и пеллета, и из данного объема ожидается производство 0,9 млн тонн HBI, который будет направляться на продажу.

«В настоящее время в рамках проекта успешно завершены испытания по производству высококачественного железного сырья в лабораторных условиях. В результате испытаний достигнуто производство концентрата с содержанием железа 67%, а также продукта пеллет. Испытания по следующему этапу продолжаются», – говорится в информации.

Компания отмечает, что для обеспечения финансирования проекта без дополнительной нагрузки на госбюджет, AzerGold в настоящее время ведет переговоры с рядом крупных потенциальных компаний-партнеров.

«Относительно низкое среднее содержание железа в рудных породах, отсутствие прямого выхода Азербайджана к мировому океану и другие факторы в некоторой степени усложняют реализацию проекта. Однако, несмотря на это, наблюдается достаточный интерес со стороны иностранных инвесторов к проекту. После оценки предложений и условий всех заинтересованных сторон, будет принято решение о реализации проекта в наиболее выгодной для Азербайджана форме», – говорится в сообщении.

Компания отмечает, что с вводом в эксплуатацию в Азербайджане месторождений железной руды, прогнозируемый вклад в ВВП страны до 2047 года составит 7,5 млрд манатов.

Дашкесанский железорудный участок включает 6 месторождений: «Северо- Восток», «Северо-Запад», «Юго-Восток», «Юго-Запад», «Демиров», «Дердере». На руднике «Юго-Восток» горные работы начаты с 2022 года.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 6 августа 2020 года подписал распоряжение о мерах по разработке железорудного месторождения в Дашкесане.

ЗАО «AzerGold» создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года «AzerGold» поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.