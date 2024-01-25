Турция продолжит поддерживать целостность братских стран

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Турция продолжит поддерживать территориальную целостность дружественных и братских стран.

Данная информация приводится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, которое приводит TRT Haber.

Отмечается, что Турция продолжит контакты с соответствующими сторонами для решения текущих вопросов.

«Мы продолжим преследовать все террористические организации, независимо от их местонахождения», — говорится в заявлении.

Также была отмечена необходимость прекращения российско-украинской войны, которая увеличивает региональные и глобальные риски, путем установления немедленного прекращения огня и прочного мира.