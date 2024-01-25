В Баку водитель под воздействием наркотиков убегал от дорожной полиции против потока (видео)

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В Баку задержан водитель, совершивший автохулиганство под воздействием наркотиков.

По сообщению Управления полиции города Баку, из-за внесенных изменений в конструкцию автомобиля сотрудники дорожной полиции подали знак остановки водителю автомобиля Kia с государственным регистрационным номером 99-РО-503. Водитель проигнорировал требование сотрудников дорожной полиции и продолжил движение в направлении, противоположном потоку транспорта по проспекту Гейдара Алиева.

В результате принятых мер задержан водитель Ганбаев Эльшан Ильхам оглу, который постоянно нарушал правила дорожного движения и создавал опасность для других участников дорожного движения.

При проверке документов действия водителя вызвали подозрения, поэтому его отправили на медицинское освидетельствование. В ходе экспертизы было установлено, что Э.Ганбаев принял наркотики.

Решением суда Э.Ганбаев лишен водительских прав на 1 год и арестован в административном порядке на 15 суток.