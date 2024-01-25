14-летнюю москвичку обрюхатил муж бабушки

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В Москве 14-летнюю девочку совратил муж бабушки, и теперь подросток ждёт ребёнка от 63-летнего родственника. Полиция начала проверку в отношении мужчины. О случившемся пишет сайт mk.ru.

В 2020 году потерпевшая переехала из Пензенской области в столичный регион вместе с матерью, бабушкой, а также младшими братом и сестрой. Семья обосновалась на съёмной квартире. О том, что девочка забеременела, сначала узнали педагоги в школе, пообщавшись с её матерью. Сейчас под подозрением находится супруг бабушки. Его задержали. А девочка должна родить со дня на день.