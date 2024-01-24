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Азербайджан представил свой туристический потенциал в Испании (фото)

Азербайджан представил свой туристический потенциал в Испании (фото)

При организации Государственного агентства по туризму, Бюро по туризму Азербайджана совместно с четырьмя местными партнерами на туристической выставке FITUR в Мадриде (Испания) представлены туристические возможности Азербайджана.

Согласно информации Агентства, на выставке, считающейся одним из престижных туристических мероприятий в испаноязычных странах, проводятся встречи в формате B2B (Business-to-Business) с туроператорами и туристическими агентствами, авиакомпаниями и рекламными компаниями ряда европейских стран, а также Латинской Америки.

В рамках встреч обсуждались регионы Азербайджана, обладающие туристическим потенциалом, была представлена обширная информация об образцах национальной кухни, виноделии, гольфе, а также возможностях зимнего туризма, горнолыжных центрах, культурном ландшафте «Село Хыналыг и кочевой путь», включенном в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также возможностях делового туризма.

Центральное место на выставке уделено проведению в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая является одним из крупнейших и важнейших межгосударственных мероприятий в мире.

Наш национальный стенд посетил посол Азербайджана в Королевстве Испания и Княжестве Андорра, а также постоянный представитель во Всемирной туристической организации Рамиз Гасанов.

В работе выставки, которая продлится до 28 января, принимают участие более 9 000 компаний из 152 стран мира. Ожидается, что выставку посетят более 150 000 человек.

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