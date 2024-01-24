СМИ: в Иран могут попасть пропавшие в Армении десятки тысяч автоматов

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Министр внутренних дел Армении Ваге Казарян заявил, что после Второй Карабахской войны в этой стране исчезли 17 тыс. армейских автоматов, пишет сайт EU Reporter «Региональный дестабилизатор: кто стали жертвами потерянных армянских автоматов?».

«Армянским военным каким-то образом удалось потерять 17,000 тысяч автоматов. Это не шутка, согласно министру внутренних дел Армении Ваге Казаряну данное количество штурмового оружия отсутствует на складах. Основным штурмовым оружием армянских военных являются автоматы Калашникова российского производства.

Трудно постичь эту цифру – 17000 тысяч. Представьте себе – этого оружия достаточно, чтобы вооружить три с половиной пехотные бригады! Вся армия Армении насчитывает 65 тысяч человек – так что недостающего вооружения хватит на четверть личного состава. Если их правильно упаковать, то это будет более 1400 довольно крупных и тяжелых ящиков (по 12 винтовок в каждом), для перемещения которых потребуется более 10 военных грузовиков.

По словам Казаряна, оружие пропало после так называемой 44-дневной войны в конце 2020 года, когда Азербайджан освободил большую часть оккупированного Арменией Карабахского региона. Они не были потеряны во время войны или захвачены войсками противника – автоматы пропали после конфликта.

Казарян также отметил, что он «обеспокоен вопросом, связанным с оружием и боеприпасами», поскольку это может иметь «потенциальные последствия для региональной безопасности и стабильности». Значит, боеприпасов тоже не хватает, и неизвестно сколько.

Если оружие было украдено местным населением, любое восстание граждан, скорее всего, перерастет в кровавое месиво и приведет к краху государства. Но, учитывая политическую ситуацию в Армении и периодические массовые протесты, которые не переросли в вооруженное восстание, оружия, вероятно, больше нет в стране. Спрятать 17 тысяч автоматов было бы сложно в такой стране, как Армения.

Где сейчас это оружие? Они точно не покидали Армению через границы Турции, Грузии или Азербайджана. Есть только одна соседняя страна, которая очень заинтересована в закупках вооружений в любой точке планеты – Иран. Будучи основным сторонником различных террористических организаций, Тегеран регулярно снабжает их легкими и тяжелыми вооружениями.

Автоматы российского производства имеют дополнительную ценность. На самом деле их невозможно отследить. Иран производит собственные аналоги автомата Калашникова – автоматы KLF или KLS. Но их легко отличить по небольшим конструктивным различиям, общему низкому качеству, заводской маркировке и маркировке переключателя огня на оружии. Предпочтительнее поставлять оружие российского производства хуситам, Хезболле или ХАМАСу – никто не знает, откуда именно оно взялось, поскольку российская маркировка может быть найдена во многих местах.

Армения, будучи сегодня важной частью ирано-российской оси, благодаря активной помощи Еревана в обход санкций, является вероятным местом получения такого оружия.

Только представьте, что «пропавшие» из армянских военных запасов с 2020 года автоматы Калашникова могли попасть в ХАМАС и быть использованы в терактах 7 октября в Израиле.

Год назад российская пропаганда активно продвигала версию о том, что отправленное в Украину оружие попадет в руки преступников. Утверждалось, что сотни единиц огнестрельного оружия были проданы различным бандам в Восточной Европе. В средствах массовой информации по этому поводу поднялся большой шум, хотя доказательства были довольно расплывчатыми. Конечно, вполне вероятно, что преступники могли получить оружие из зоны боевых действий.

Но, что удивительно, речь не идет о 17 тысячах автоматов, пропавших в стране, граничащей с Ираном – крупнейшим известным поставщиком оружия террористам во всем мире», – отметила автор статьи Сара Миллер.