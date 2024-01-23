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Власти КНДР демонтировали символ объединения двух Корей (фото)

Власти КНДР демонтировали символ объединения двух Корей (фото)

В Пхеньяне снесли «Арку Воссоединения» Северной Кореи с Южной, сообщает NK News со ссылкой на спутниковые снимки.

Издание опубликовало фотографии американской компании Planet Labs, сделанные 23 января. Судя по ним, арка отсутствует на своем месте. Когда именно монумент мог быть демонтирован, неясно, пишет NK News. По данным издания, арку еще было видно на снимке от 19 января.

«Арку Воссоединения» воздвигли в 2001 году на юго-востоке Пхеньяна над шоссе Воссоединения, которое ведет из столицы Северной Кореи к границе с Южной Кореей у города Кэсон. Арка состоит из монументов склонившихся над дорогой женщин, которые символизируют две страны и держат геральдический щит с контуром Корейского полуострова.

Памятник также называют «Аркой Трех Хартий» в честь трех деклараций, которые представители Северной и Южной Корей подписали в 1972 году. В них содержались основные принципы объединения двух стран: самостоятельное объединение без вмешательства третьих стран; обеспечение национального единства; воссоединение мирным путем без участия вооруженных сил.

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