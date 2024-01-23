Президент Алиев велел утвердить Комиссию по конкуренции |
Бред на НТВ: «Нет такой национальности «азербайджанцы» (видео) |
Михайлов: Вот и с Азербайджаном та же ситуация |
В горах Азербайджана похолодало до -12 градусов |
В возрасте 82 лет ушел из жизни основатель Boney M (видео) |
На заводе «Араз» Миноборонпрома прогремел взрыв, пострадали 3 человека |
«Армянские грабли» для Евросоюза и ПАСЕ: Боррель упустил главное |
Германия может выйти из Евросоюза |
Украина получила новое оружие, война перешла в следующую фазу |
Главное Странности

Армения ищет новых союзников, которые защитят ее

Армения ищет новых союзников, которые защитят ее

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван занимается поисками новых союзников, чтобы решить свои проблемы в области безопасности.

Во время пресс-конференции он отметил, что архитектура безопасности Армении показала свою неэффективность, особенно во время войны 2020 года, а также по последовавшему за ней периоду.

«Мы видели ситуацию, когда союзнические механизмы не работали, поэтому в этих условиях естественно, что наша страна должна попытаться найти новых союзников для устранения проблем своей безопасности или решения своих потребностей», — цитирует министра ТАСС.

Теги:
Из этой рубрики
Лавров опроверг сведения об использовании Россией иранских дронов
Странности

Лавров опроверг сведения об использовании Россией иранских дронов

2024/01/23, 20:27
Бред на НТВ: "Нет такой национальности "азербайджанцы" (видео)
Странности

Бред на НТВ: «Нет такой национальности «азербайджанцы» (видео)

2024/01/23, 19:39
Армения ищет новых союзников, которые защитят ее
Странности

Армения ищет новых союзников, которые защитят ее

2024/01/23, 18:10
Лавров утверждает об "отсутствии" украинских интересов в войне против России (видео)
Странности

Лавров утверждает об «отсутствии» украинских интересов в войне против России (видео)

2024/01/22, 20:40
В ПАСЕ не утвердили верительную грамоту азербайджанской делегации (обновлено)
Странности

В ПАСЕ не утвердили верительную грамоту азербайджанской делегации (обновлено)

2024/01/22, 19:34
Шведский политик боится минаретов и призывает запретить исламскую символику
Странности

Шведский политик боится минаретов и призывает запретить исламскую символику

2024/01/22, 15:01
Депутат может лишиться мандата за предложение перезахоронить Ленина
Странности

Депутат может лишиться мандата за предложение перезахоронить Ленина

2024/01/21, 21:46
Гей Сежурне обещает Армении всестороннюю поддержку Франции
Странности

Гей Сежурне обещает Армении всестороннюю поддержку Франции

2024/01/21, 20:26
Новый сопредседатель целевой группы Гарварда по антисемитизму обвинен в антисемитизме
Странности

Новый сопредседатель целевой группы Гарварда по антисемитизму обвинен в антисемитизме

2024/01/20, 23:21