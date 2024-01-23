Вилаят Эйвазов дал поручение в связи с пробками в Баку

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Министр внутренних дел Вилаят Эйвазов дал указания относительно скопления автомобилей и пробок в столице.

Об этом министр заявил на заседании коллегии Министерства внутренних дел, передает АПА.

Коснувшись проблемы скопления транспорта и возникновения пробок в Баку, министр поручил соответствующим структурам принять меры для предотвращения таких ситуаций, в том числе незаконных парковок, стоянок, создающих препятствия для свободного, комфортного и безопасного передвижения транспортных средств и пешеходов.