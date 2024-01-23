На заводе «Араз» Миноборонпрома прогремел взрыв, пострадали 3 человека |
«Армянские грабли» для Евросоюза и ПАСЕ: Боррель упустил главное |
Германия может выйти из Евросоюза |
Украина получила новое оружие, война перешла в следующую фазу |
Россия наносит массированную ракетную атаку по городам Украины (обновлено, видео) |
МИД Азербайджана: Боррель провоцирует милитаризацию и агрессивную политику в отношении Азербайджана |
Военные эксперты обнародовали возможный сценарий нападения России на НАТО |
Израиль предложил ХАМАС 2-месячное перемирие, но есть условие |
Мощный подземный толчок в Центральной Азии, жители Алматы покидают город (обновлено, фото, видео) |
Главное Общество

Вилаят Эйвазов дал поручение в связи с пробками в Баку

Вилаят Эйвазов дал поручение в связи с пробками в Баку

Министр внутренних дел Вилаят Эйвазов дал указания относительно скопления автомобилей и пробок в столице.

Об этом министр заявил на заседании коллегии Министерства внутренних дел, передает АПА.

Коснувшись проблемы скопления транспорта и возникновения пробок в Баку, министр поручил соответствующим структурам принять меры для предотвращения таких ситуаций, в том числе незаконных парковок, стоянок, создающих препятствия для свободного, комфортного и безопасного передвижения транспортных средств и пешеходов.

Теги:
Из этой рубрики
В Азербайджане в списках избирателей числится мужчина 1900 года рождения
Общество

В Азербайджане в списках избирателей числится мужчина 1900 года рождения

2024/01/23, 16:53
На заводе "Араз" Миноборонпрома прогремел взрыв, пострадали 3 человека
Общество

На заводе «Араз» Миноборонпрома прогремел взрыв, пострадали 3 человека

2024/01/23, 16:09
Вилаят Эйвазов дал поручение в связи с пробками в Баку
Общество

Вилаят Эйвазов дал поручение в связи с пробками в Баку

2024/01/23, 15:53
Мирзоян: Азербайджану будут переданы новые данные о минах в Карабахе
Общество

Мирзоян: Азербайджану будут переданы новые данные о минах в Карабахе

2024/01/23, 15:49
В Лондоне азербайджанская община пресекла провокацию армянской диаспоры и баронессы Кокс: что известно
Общество

В Лондоне азербайджанская община пресекла провокацию армянской диаспоры и баронессы Кокс: что известно

2024/01/23, 14:38
Дорожная полиция призывает не ездить в непогоду на автомобилях без ABS
Общество

Дорожная полиция призывает не ездить в непогоду на автомобилях без ABS

2024/01/23, 14:18
Так будет выглядеть поселок Худаферин Джебраильского района
Общество

Так будет выглядеть поселок Худаферин Джебраильского района

2024/01/23, 13:36
Завтра в Баку будет мороз
Общество

Завтра в Баку будет мороз

2024/01/23, 12:27
В Баку на ж/д станции произошла цепная авария (фото)
Общество

В Баку на ж/д станции произошла цепная авария (фото)

2024/01/23, 12:14