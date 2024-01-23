«Армянские грабли» для Евросоюза и ПАСЕ: Боррель упустил главное

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Европейские институты продолжают «заигрывать» с Арменией. Сначала — скандальная антиазербайджанская инициатива в ПАСЕ. Затем — не менее скандальное интервью главы евопейской дипломатии Жозепа Борреля, где он «выражал солидарность» с Францией, чьих дипломатов, точнее, провалившихся разведчиков под дипломатической «крышей», выслали из Азербайджана, и еще грозился, что у Азербайджана будут неприятности в случае нарушения территориальной целостности Армении.

МИД Азербайджана господину Боррелю уже ответил. И мы кое-что добавим от себя. Для начала, если Евросоюз намерен быть посредником, то односторонние заявления, где территориальная целостность Армении упоминается, а Азербайджана — нет, уже недопустимы. С учетом же региональной конкретики — в особенности. Если кто забыл, притязания на азербайджанские территории у Армении ни много ни мало записаны в конституцию. И когда господин Боррель рассуждает о «границах Армении», то какие именно границы имеет в виду — те, что признаны мировым сообществом, или те, которые Армения сама себе нарисовала?

Понятная ситуация и с ПАСЕ. И если, как утверждает Дунья Миятович, Совет Европы горит желанием принять участие в мирном процессе, то самое логичное — это одернуть Мониторинговый комитет и посоветовать не стрелять себе в ногу. Особенно теперь, когда есть риск что-то себе безнадежно «отстрелить» без возможности «пришить обратно».

Но вся эта мышиная возня с армянским акцентом имеет явный привкус дежавю. И не только потому, что автор скандальной инициативы в ПАСЕ Франк Швабе давно и хорошо знаком азербайджанской аудитории как ярый тюркофоб и любитель антиазербайданских фейков. Важно другое.

10 с небольшим лет назад у Армении уже был «медовый месяц» во взаимоотношениях с Евросоюзом. Ереван вел переговоры о подписании с Евросоюзом соглашения об ассоциации. Утрясали параметры, Армении даже выделили кредит на модернизацию таможенных пунктов. При этом у европейских лидеров того времени не хватило, скажем так, политической воли поставить перед Арменией условие: пока ее войска не будут выведены с азербайджанской территории (речь, напомним, шла о первой половине «десятых»), ни о какой евроинтеграции не будет и речи. Армении были готовы предложить «ассоциацию» без освобождения оккупированных территорий. Ей даже ай-я-яй не сказали. В Евросоюзе аж дрожали от нетерпения: вот еще немного — и с Европой решительно «сблизится» древняя многострадальная христианская Армения, чей президент Серж Саргсян уже рассуждает о «европейском выборе».

Но в сентябре 2013 года, как раз накануне Вильнюсского саммита, намеченного на ноябрь, Сержа Саргсяна вызвали в Москву. И после короткой беседы, где даже к выкручиванию рук, ушей или еще чего-то прибегать не пришлось, президент Армении вернулся в Ереван и возвестил: страна передумала идти в Европу и вступает в ЕАЭС. Как оказалось, Армения слишком сильно зависит от России, чтобы позволить себе политическую переориентацию без разрешения Кремля.

И вот сегодня повторяется то же самое. Да, Никол Пашинян и его команда любят «выстреливать» как бы проевропейские и прозападные заявления. И, поддавшись этому «пению сирен», Евросоюз увлеченно преподносит по крайней мере вербальные подарки Еревану, рисуя себе перспективы «вот сейчас Армения развернется от России и пойдет европейским курсом». Но забывают о том, что за прошедшие 10 лет зависимость Армении от России стала только сильнее. Что и подтверждает и поездка Никола Пашиняна в Санкт-Петербург, и прибытие в Армению партии оружия из России, и возобновление вещания радио «Спутник Армения».

Так что господину Боррелю и иже с ним лучше вспомнить уроки событий десятилетней давности и не прыгать на армянские грабли в очередной раз. И что при такой зависимости пойти Армения может только курсом русского корабля. Пока тем же курсом не отправились уже отношения ЕС с действительно самостоятельным и перспективным Азербайджаном.

Нурани, обозреватель